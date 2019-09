Tweetal besteelt bejaarde Weespse met slinkse truc

WEESP - Oplichters aan de deur hebben gisteren een bejaarde vrouw (87) bestolen in Weesp. Ze maakten meerdere spullen buit.

Eén van de daders belde aan bij de vrouw en kon met een smoes binnenkomen. Daar hield ze de Weespse lang aan de praat, een handlanger kon vervolgens toeslaan in huis.

Voor dat de vrouw het doorhad sloegen de verdachten met hun buit op de vlucht.

Daders

Er wordt nog gezocht naar de daders. De vrouw aan de deur had een lichtgetint uiterlijk en heeft blond haar. Ze is tussen de 30 en 35 jaar en 1.50 tot 1.60 meter lang. De vrouw droeg op het moment van de diefstal een zwarte broek en een kort jasje. Van de andere verdachte of verdachten is geen signalement bekend.

Mensen die meer weten over de diefstal, of iets gezien hebben, kunnen bellen met 0900-8844.