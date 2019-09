Ecomare overspoeld met condoleances na dood van bejaarde zeehond Bram

TEXEL - Honderden mensen hebben hun medeleven en steun betuigd aan Ecomare op Texel. Reden is het overlijden van zeehond Bram, die afgelopen vrijdag op 45-jarige leeftijd (!) is overleden.

Een woordvoerder van Ecomare vertelt aan NU.nl dat er via e-mail en social media volop herinneringen aan Bram worden gedeeld. "Ze heeft in de afgelopen vier decennia op veel mensen diepe indruk gemaakt."

Lees ook: 'Uitzonderlijk oude' zeehond Bram (45) is niet meer: "We zullen haar missen"

Ook onder het eerdere NH Nieuws-bericht over het overlijden van Bram wordt veel gereageerd. "Ahhh we hebben Bram nog ontmoet in Ecomare, sterkte voor allemaal", schrijft iemand. "Ooooh die heerlijke snurkert met d'r flappers op de buik. Rust zacht", aldus een ander.

Bram's verzorgers lieten haar afgelopen vrijdag inslapen, omdat ze 'op' was. Met haar 45 jaar was ze uitzonderlijk oud.

Gemist

Ze verbleef al vanaf haar eerste levensjaar in 1974 bij de opvang. Volgens haar verzorgers was ze nieuwsgierig, niet snel bang en altijd in voor iets nieuws. Haar overlijden komt hard aan. "We hebben allemaal vrede met haar dood, maar dat neemt niet weg dat we haar nu al missen."