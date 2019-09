Drogist in Egmond moet na 97 jaar de deuren sluiten: "Ik had graag de 100 gehaald"

EGMOND AAN ZEE - Het is een emotioneel einde voor Drogist Palsma in Egmond aan Zee. Na 97 jaar gaan de deuren binnenkort definitief dicht. De zaak heeft naar eigen zeggen te veel last van mensen die hun aankopen online doen.

"We moeten gewoon aan onszelf denken", vertelt eigenaar Erwin Palsma. "Dus ik heb de beslissing moeten nemen. Ik had het graag de 100 jaar gehaald."

Het was al een tijd erop of eronder voor de drogist. Maar tegen het internet bleek niet op te boksen. "Ik zie de nieuwe generatie een Ipad pakken en die tikken de spullen in die ze nodig hebben", zegt Erwin. "De volgende dag hebben ze het in huis en vaak ook goedkoper dan dat in de winkel. Tuurlijk, wij moeten het hebben van onze kennis en de service die we bieden. Maar mensen letten toch ook op hun portemonnee, en dat begrijp ik ook wel."

Drie generaties

Klanten kunnen de komende weken afscheid nemen van de winkel, die door drie generaties Palsma's is uitgebaat. "Er is hier al zoveel weg", vertelt een klant. "Dat is het 'm juist. Dit bestaat al zo lang. Zijn opa en oma heb ik ook gekend. Toen zijn vader, en nu Erwin natuurlijk. En nu gaat dit ook weg en is er weer iets weg uit Egmond."

Geen tijd om te huilen

De komende weken is er nog een opheffingsuitverkoop. Waardoor er nu opeens wel veel mensen in de winkel te vinden zijn. "Ik wist niet wat ik meemaak. Ik wou dat het altijd zo was," vertelt Erwin. "Ik heb geeneens tijd om te huilen, zo druk was het vanmorgen. En ik heb het echt zwaar hoor."

Toch gaat Erwin niet bij de pakken neerzitten. "We gaan door. Maar niet met dit. Ik moet nog een aantal jaren, dus ik pak alles aan wat ik aankan."