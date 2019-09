Helemaal betoeterd: politie neemt auto's van luidruchtige trouwstoet in beslag

AMSTERDAM - Een luidruchtige trouwstoet is in Hoofddorp door de politie aan de kant gezet. Agenten hebben meerdere boetes uitgedeeld en drie wagens uit de toeterstoet zijn in beslag genomen.

Rond 11.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van overlast van een trouwstoet. Het ging om in totaal 15 auto’s, die bij de A4 ter hoogte van Hoofddorp door de Amsterdamse politie aan de kant zijn gezet.

Rookfakkels

In de stoet zouden meerdere rookfakkels zijn afgestoken. Een 21-jarige man is bekeurd vanwege een groot aantal fakkels in zijn kofferbak.

Ook bleken drie voertuigen van een autoverhuurbedrijf te zijn waarvan de bestuurders niet als zodanig op het huurcontract stonden vermeld. In verband hiermee zijn de gehuurde voertuigen, in overleg de verhuurmaatschappij, buiten gebruik gesteld. Daarnaast zijn er vier bekeuringen aan de stoet uitgedeeld.