Fietser gewond na aanrijding met auto op rotonde in Wognum

WOGNUM - Een fietser is vanmorgen gewond geraakt na een aanrijding door een auto bij de rotonde aan de Hoornseweg en Oosteinderweg. De man moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Rond 10.00 uur kwam het bericht van het ongeluk binnen bij de politie. Een auto zou een fietser hebben geraakt, waarbij de man een harde klap maakte.

Op de rotonde waar het ongeluk plaatsvond, is te zien dat fietsers voorrang hebben op auto's en deze moeten wachten achter haaientanden. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht door de politie. Eén van de mogelijkheden is dat de automobilist de fietser over het hoofd gezien.