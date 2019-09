De Peiling: Moet het aantal varkens en kippen in Nederland worden gehalveerd?

NOORD-HOLLAND - D66 wil het aantal varkens en kippen in de Nederlandse veehouderij halveren. Daarmee komt er dan ruimte voor woningbouw. Door het stikstofbesluit liggen veel woningbouwprojecten stil, terwijl de uitstoot van stikstof juist hoog ligt in de veehouderij.

Woningbouw

De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat Nederland de stikstofuitstoot niet onder controle heeft. Het gevolg is dat duizenden bouwprojecten stil komen te liggen. Volgens D66 veroorzaakt de landbouw - en met name de veehouderij - 70 procent van de uitstoot van stikstof. De bijdrage van de intensieve veehouderij aan de Nederlandse economie is één procent. "De verhouding is zoek", zegt kamerlid Tjeerd de Groot.

Daarom wil D66 het aantal kippen en varkens drastisch terugdringen. Als het aan de partij ligt, verdwijnen 50 miljoen kippen en zes miljoen varkens uit de veehouderij. D66 hoopt dat zoveel mogelijk boeren overstappen op 'kringlooplandbouw'. Daarbij komt veel minder afval vrij en worden minder schadelijke stoffen uitgestoten.

Veehouders

De veehouderij reageert kritisch op de plannen. Omdat in Nederland heel veel vlees wordt geproduceerd voor de export, vinden veel veehouders dat er een Europees beleid moet komen. Ook denken zij dat de stikstofuitstoot kan worden teruggedrongen door technische verbeteringen.

Wat vind jij?

Stoot de veehouderij te veel schadelijke stoffen uit, terwijl het vlees vaak voor de export is? De woningnood is immers groot in het land. Of moeten we niet zo zeuren over die uitstoot van stikstof? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.