Vannacht kans op nachtvorst, maar de zomer komt terug

NOORD-HOLLAND - Vorige week leek het wel herfst, maar niet getreurd: de zomer komt terug. Bloedheet wordt het niet meer, maar de zon laat zich eind deze week wel weer flink zien en daardoor gaan de temperaturen ook enkele graden omhoog. 's Nachts is het wel behoorlijk koud en vannacht is er zelfs kans op vorst.

Vandaag is het weer nog niet om over naar huis te schrijven, maar morgen komt de zon weer even terug, vertelt NH-weerman Jan Visser. Helaas is dat van korte duur, want woensdag en donderdag is het bewolkt en kan het nog gaan regenen. Koud wordt het niet, gemiddeld zo'n 20 graden.

Ook vrijdagochtend kan er nog wat regen vallen, maar daarna knapt het op. Dit weekend kunnen we met een temperatuur van 21 á 22 graden weer op het terras zitten. Zaterdag en zondag gaat de zon flink schijnen en het blijft droog. Wat het weer na het weekend gaat doen, is volgens de weerman nog 'onzeker'.

Nachtvorst

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat het 's nachts best koud kan zijn, met name vannacht. "Komende nacht is er in het binnenland lokaal kans op vorst aan de grond. Daarna krijgen we weer minder koude nachten", aldus de NH-weerman die benadrukt dat dit normaal is voor september.