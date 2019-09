'Uitzonderlijk oude' zeehond Bram (45) is niet meer: "We zullen haar missen"

TEXEL - Een verdrietige tijd voor medewerkers van Ecomare op Texel. Zeehond Bram is afgelopen vrijdag, op de respectabele leeftijd van 45 jaar, overleden.

"Een uitzonderlijk hoge leeftijd voor een zeehond", aldus Ecomare. "Maar de laatste tijd ging haar gezondheid helaas hard achteruit. Ze was 'op'. Afgelopen vrijdag heeft de dierenarts Bram laten inslapen."

De zeehond zwom, samen met groepsgenoten Fokje, Annie en Betty, in het verblijf van de grijze zeehonden. Het is een vrouwengroep, maar Bram had een mannennaam. Dit kwam volgens Ecomare doordat ze een nogal grote kop had toen ze jong was. In eerste instantie werd daardoor gedacht dat ze een mannetje was.

Gewicht in de strijd

Bram woog naar schatting zo’n 135 kilo. Ze gooide haar gewicht weleens in de strijd als ze iets moest wat ze spannend vond. "Toen we een bloedmonster van Bram moesten afnemen en we haar daarvoor in een kist wilden hebben, ging ze in de aanval. Ze maakte zich groot en liet zich bovenop de kist vallen. Van de kist is niet veel overgebleven."

Gemis

Bram verbleef al vanaf haar eerste levensjaar in 1974 bij de opvang. Volgens haar verzorgers was ze nieuwsgierig, niet snel bang en altijd in voor iets nieuws. Haar overlijden komt hard aan. "We hebben allemaal vrede met haar dood, maar dat neemt niet weg dat we haar nu al missen."