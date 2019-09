Medewerkers van Amsterdamse coffeeshop redden verdwaalde kip Shakira

AMSTERDAM - Kip Shakira scharrelde dit weekend verloren rond op het Leidseplein in Amsterdam. Het verdwaalde dier werd daarom in veiligheid gebracht door medewerkers van coffeeshop The Bulldog.

"Kanjers", zo noemde de Dierenambulance de redders van Shakira op Twitter. Na een telefoontje over de kip in nood, namen ambulancemedewerkers Shakira mee. "Honger gestild, dorst gelaafd, op naar het kippenparadijs."

Het was de bedoeling dat Shakira in de Fruittuin van Amsterdam-West opgevangen zou worden. "Geen haan die er naar kraaide", dacht de Dierenambulance namelijk.

Museumkwartier

Maar dat bleek niet te kloppen: de kip woont in een tuin in hartje Amsterdam en de baasjes waren al uit bezorgdheid een zoektocht gestart.

"Ze woont in het Museumkwartier, achter het Rijks, dus ze zou wel op moeten vallen op straat", lieten ze weten op Facebook.

Kippen laten chippen

Inmiddels is kip Shakira weer terug bij de 'dolgelukkige eigenaar', vertelt de Dierenambulance. De organisatie heeft nog wel een advies voor andere kippeneigenaren: "Kippen ook maar laten chippen?"