Pilotenstaking British Airways: 22 vluchten van en naar Schiphol geschrapt

SCHIPHOL - Vanwege een grote pilotenstaking bij British Airways zijn wereldwijd bijna alle vluchten van de maatschappij geannuleerd. Ook alle vluchten tussen Londen en Schiphol zijn vandaag geschrapt. Reden voor de staking is een conflict tussen de Britse pilotenvakbond en British Airways over een loonsverhoging.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

British Airways vliegt elf keer per dag tussen Londen Heathrow of Londen Gatwick en Schiphol. Dochtermaatschappij BA Cityflyer onderhoudt de zeven dagelijkse retourvluchten tussen Schiphol en Londen City. De piloten van Cityflyer doen niet mee aan de staking.

11.5 procent

British Airways biedt haar piloten een loonsverhoging van 11.5 procent voor de komende drie jaar. Voor pilotenbond BALPA is dat bod te laag en heeft als drukmiddel in totaal drie stakingsdagen aangekondigd. Passagiers worden omgeboekt of gecompenseerd door British Airways.

Ook morgen zijn alle British Airways-vluchten tussen Heathrow, Gatwick en Schiphol geannuleerd en staat nagenoeg de hele vloot van 278 vliegtuigen stil. Als de bond en maatschappij er na morgen niet uitkomen, wordt er op 27 september weer gestaakt door de piloten.