Auto vliegt over de kop op N9 bij Schoorl

SCHOORL - Een auto is gisteravond over de kop geslagen op de N9 bij Schoorl. De bestuurder raakte hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. De auto kwam tot stilstand in een greppel langs de kant van de weg. In eerste instantie werd ook de brandweer opgeroepen, maar het slachtoffer bleek makkelijker te bevrijden uit het voertuig dan gedacht.

De automobilist is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de auto over de kop sloeg, is niet bekend.