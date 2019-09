Automobilist neemt de benen na eenzijdig ongeval in Zandvoort

ZANDVOORT - Een automobilist is er in de nacht van zondag op maandag vandoor gegaan nadat hij een lantaarnpaal in Zandvoort omver had gereden. Omwonenden hoorden even voor middernacht een klap waarna ze naar buiten gingen om te kijken wat er was gebeurd.

In de Dr C A Gerkestraat was een bestelbusje ter hoogte van het Shell tankstation tegen een lantaarnpaal gereden, die door de klap helemaal omver lag.

Verdwenen

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Maar de bestuurder van de auto bleek verdwenen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wie er in de wagen heeft gezeten. Deze is later in de nacht door een bergingsbedrijf afgesleept. Het is nog onduidelijk waarom de bestuurder er vandoor is gegaan.