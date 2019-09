Autocoureur Rob Hink (53) beleeft roemloze finale tijdens zijn laatste race: "Erger kon niet"

SINT MAARTEN - Brullende auto's, rondvliegende kluiten klei en veel lol; het is de laatste crossdag van het seizoen op het ACON-circuit in Sint Maarten. Autocoureur Rob Hink uit Heiloo gaat het missen. Hij reed vandaag zijn auto in puin tijdens zijn laatste finale. "Ik had graag een podiumplek gehad, maar ja, dit hoort bij de sport."

Het zat al niet mee tijdens de eerste rondes, maar een plek in de finale voor de stockcars zit er hoe dan ook in. "Dit is supermooi, dit is de koningsklasse. Je rijdt met een auto van 600pk. Dat heb je onder je voet zitten. Het is een mooi gevoel en is het supermooi om hier te racen," vertelt Rob Hink aan NH Nieuws.

Voor het ACON-circuit is het een prima seizoen geweest. Klaas Veldhuisen van ACON is heel tevreden: "Veel bezoekers, veel goed weer en ik had er graag nog wat races aan vastgeplakt, maar ja, er is ook veel overlast voor omwonenden. Ik sta al wel weer te trappelen voor volgend jaar."

Voor Rob Hink is de finale na een paar ronden al voorbij. Zijn auto ligt in puin: "Stuuraandrijving kapot, bumper in mijn band. Erger kan niet. Dit was het het. Ik heb dit tien jaar gedaan, ben een paar keer kampioen geweest en nu is het klaar. Het is ontzettend leuk en ik zal deze crossfamilie missen, maar het kost ook ontzettend veel geld en energie en nu wil ik wel eens wat anders."