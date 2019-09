Jongen (15) raakt gewond bij gevecht na straatroof

ALKMAAR - Een 15-jarige jongen is gistermiddag gewond geraakt nadat hij in een gevecht met drie straatrovers terechtkwam.

De 15-jarige Alkmaarder werd beroofd door een jongen, vergezeld door twee anderen, toen hij over de Lyceumstraat fietste. Het slachtoffer pikte dit niet en besloot de achtervolging in te zetten in de hoop zijn bezittingen terug te krijgen.

Op de Cort van der Lindenkade ontstond een vechtpartij toen het slachtoffer het groepje in kon halen. Niet alleen de dader, maar ook de andere twee jongens gingen met hem op de vuist. Het slachtoffer raakte bij deze vechtpartij gewond.

De politie is op zoek naar de drie jongens, allen veertien of vijftien jaar oud. Ook roept ze getuigen op zich te melden.