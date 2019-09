Minstens een miljoen opgehaald met Amsterdam City Swim

AMSTERDAM - In Amsterdam hebben meer dan 3000 mensen zich weer gewaagd aan de Amsterdam City Swim, het jaarlijkse zwemevenement om geld op te halen voor onderzoek naar de spierziekte ALS.

Zaterdag stond de teller al op 1 miljoen euro, dat zal naar verwachting nog verder oplopen.

Aan de zwemrace deden ook bekende Nederlanders mee, onder wie oud-topzwemmer Pieter van den Hoogenband en tv-presentatoren Jan-Joost van Gangelen en Beau van Erven Dorens. De race werd bij het Marine Etablissement afgetrapt met een optreden van René Froger. De zwemmers finishten na 2 kilometer op de Keizersgracht, in water van ruim 18 graden.

Aan de City Swim deden in eerdere edities ook leden van het koninklijk huis mee: in 2014 prinses Laurentien, in 2012 toenmalig prinses Máxima. Vorig jaar werd het evenement afgelast omdat de waterkwaliteit onder de maat was. Het jaar ervoor zwommen de deelnemers 1.8 miljoen euro bijeen.