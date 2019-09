Moeder Oranje-debutant Malen blikt terug op zege in Hamburg: "Het was altijd alle ballen op Don"

BREEZAND - Eigenlijk zou Mariska Manshanden verstek laten gaan, maar omdat de Breezandse vrijdag toch besloot naar Hamburg te rijden, was ze getuige van het Oranje-debuut van haar zoon Donyell. De PSV'er luisterde zijn debuut bovendien op met een doelpunt, dat achteraf één van de winnende bleek te zijn: 2-4. "Hij had nog nooit van Duitsland gewonnen."

De 20-jarige spits groeide op in Westerland, een dorp aan het Amstelmeer. Op 5-jarige leeftijd neemt zijn opa - Mariska's vader - hem voor het eerst mee naar voetbalvereniging V.V. Succes in buurdorp Hippolytushoef, waar Donyell de eerste meters van zijn carrière zou maken.

Toch raakte hij ook via zijn vader met het voetbalvirus besmet, vertelt z'n moeder. Voordat hij naar Nederland emigreerde was Robert Malen namelijk Surinaams jeugdinternational, en zag zijn zoon dus maar wat graag in zijn voetsporen treden.

Kaboutervoetbal

"Als 5-jarige moest hij eigenlijk naar kaboutervoetbal, maar omdat ze bij Succes geen kaboutervoetbal hadden, ging hij bij de F'jes voetballen", vertelt Mariska. Al snel bleek hij voor zijn leeftijd over een bovengemiddelde techniek te beschikken. "Je merkte niet dat hij twee jaar jonger was dan de rest."

Toch was Don - zoals Mariska hem nog liefkozend noemt - al snel toe aan toe aan een grotere uitdaging. "Hij speelde serieuzer dan veel van z'n teamgenootjes", verklaart ze waarom hij na zijn eerste seizoen in Hippolytushoef de overstap naar HVV Hollandia in Hoorn maakte.

'Altijd lachend'

Daar speelde hij drie seizoenen, van 2005 tot 2008. "Het was altijd alle ballen op Don, en dan scoorde hij twee keer", vertelt Mariska over het gemak waarmee haar bloedeigen goalgetter zich staande hield op de velden aan het Markermeer. Aan plezier bovendien geen gebrek: "We hoefden hem nooit naar de training te schoppen, dat deed hij altijd lachend."

Donyell is negen jaar oud als Ajax' jeugdopleiding hem wegkaapt uit West-Friesland. In de jaren die volgen rijgt hij de successen aan elkaar en speelt zich bovendien in de kijker bij de bondscoaches van de Nederlandse jeugdelftallen. Zij nemen hem zonder uitzondering op in hun selectie, waardoor hij inmiddels zo'n vijftig jeugdinterlands achter z'n naam heeft staan.

"In de jeugd heeft hij vaak tegen Duitsland gespeeld, maar nog nooit van ze gewonnen", vertelt Mariska. Dat veranderde afgelopen vrijdag, toen Ronald Koeman hem in de tweede helft van de EK-kwalificatiewedstrijd wisselde voor Quincy Promes.

Gevoelige jongen

De rest is geschiedenis: zes minuten na de Duitse gelijkmaker (2-2) zette de geboren Wieringer het Nederlands elftal opnieuw op voorsprong, waarna Georgino Wijnaldum het Oranje-feestje in blessuretijd compleet maakte. Mariska is blij dat ze erbij was, en haar zoon na de wedstrijd in haar armen kon sluiten. "Dan merk je dat het een gevoelige jongen is."

Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Donyell inmiddels ook buitenlandse ervaring: hij speelde twee seizoenen voor de Londense club Arsenal, maar keerde eind 2017 terug naar Nederland, en tekende bij PSV. Hoewel hijzelf mogelijk meer had verwacht van zijn periode in Engeland, is het volgens zijn moeder zeker geen mislukt avontuur geweest.

'Arsenal heeft hem gevormd'

"Bij Arsenal is het niet genoeg als je een paar doelpunten maakt, daar moet je altijd hard werken. Daarom denk ik dat die periode hem heeft gevormd tot de voetballer die hij nu is."

Morgenavond speelt het Nederlandse elftal de volgende EK-kwalificatiewedstrijd, tegen Estland. Dan zal blijken of Koeman Donyell in de basis zet, speelminuten gunt of tegen de Baltische voetbaldwerg toch de voorkeur geeft aan zijn concurrent Promes.