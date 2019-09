Amsterdamse lachgasverkoper Deniz doet stapje terug na bezoek politie

AMSTERDAM - Na een reeks aan boetes en een nachtje in de cel te hebben doorgebracht, kreeg de Amsterdamse lachgasverkoper Deniz, naar eigen zeggen, ook vannacht bezoek van de politie. Nu heeft hij besloten dan toch de nachtelijke verkoop van ballonnen voorlopig even te stoppen tot 03.00 uur 's nachts.

De politie heeft Deniz opgezocht bij zijn opslag. "Er staat een heel leger aan politie, handhaving, alles. Ze missen alleen nog militaire helikopters, dan zijn ze helemaal compleet", vertelt hij tegen AT5.

Burgemeester Halsema kondigde vorige week aan dat er gehandhaafd gaat worden op de verkoop van lachgasballonnen. Deniz zou, samen met zijn verkopers, in de nacht van vrijdag op zaterdag al vijf boetes hebben gekregen. Ook bracht hij die nacht in de cel door omdat hij zich nog in het centrum bevond nadat hij een 24-uursverbod had gekregen.

Ondanks Deniz van plan is juridische stappen te ondernemen tegen de gemeente, laat hij weten dat hij de verkoop van lachgasballonnen tijdelijk staakt tot 03.00 uur 's nachts.