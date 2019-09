Vader omgekomen hardloper blij met koelbaden Dam tot Damloop: "Maar het had eerder gekund"

ZAANDAM - Voor het eerst zullen er langs de route van de Dam tot Damloop opblaasbaden gevuld met ijswater klaar staan, die kunnen helpen om oververhitte hardlopers snel af te koelen. Goed nieuws volgens voorvechter Joost Fonville, wiens zoon overleed door oververhitting. Maar, zo vindt Fonville: "Eigenlijk hadden ze er al veel langer moeten zijn."

Arthur Fonville was een jonge, getrainde hardloper tijdens de Dam tot Damloop in 2014, maar overleed toch aan een hitteberoerte. Sindsdien zet zijn vader Joost zich in voor de plaatsing van koelbaden langs het parcours. Als de baden er in 2014 gestaan hadden, had zijn zoon waarschijnlijk nog geleefd.

Koelbaden zijn in het buitenland, met name in Amerika, een volstrekt vanzelfsprekend verschijnsel langs het parcours van duursporten. "Wij wilden de baden al veel langer langs de route van de Dam tot Damloop", zegt Ron van der Jagt, directeur van organisator Le Champion. "Maar in Nederland hielden de medische autoriteiten het plaatsen van de baden tegen, omdat er geen protocol voor bestond. De baden die we nu plaatsen zijn een pilot. Daar is geen protocol voor nodig."

Protocol

Omdat het onderdompelen van een oververhitte hardloper gezien wordt als een medische handeling is er een protocol nodig. Daarin staat precies beschreven welke gevallen het koelbad gebruikt mag worden en wie er verantwoordelijk is voor de aanwending van het medisch hulpmiddel. Aan dat protocol wordt nog steeds door allerlei instanties gewerkt.

Los van de totstandkoming van het protocol staan er op 22 september vier koelbaden klaar om ongelukken te voorkomen. Twee baden staan langs de laatste kilometer van het parcours en nog eens twee ijsbaden staan in het gebied na de finish. "Dat is de plek waar de kans het grootst is dat een hitteberoerte zich bij een loper voordoet", aldus Van der Jagt.

