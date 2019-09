Vrouw (72) vastgebonden door nep-postbezorger bij woningoverval

AMSTERDAM - Een 72-jarige vrouw is slachtoffer geworden van een woningoverval in Amsterdam-Zuidoost afgelopen april. De daders hebben haar bedreigd met een stroomstootwapen en vastgebonden in haar eigen huis.

Het is 21.30 uur op dinsdag 16 april. Ajax speelt die avond de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. De bewoonster luistert muziek en heeft de wedstrijd op de achtergrond aan staan. Op dat moment zijn er drie mannen onderweg naar haar huis aan het Tondenpad in Zuidoost.

De vrouw verwacht een pakketje voor haar zoon, dus als er aangebeld wordt doet ze zonder argwaan open. Een man in een postbezorgersjas staat voor de deur met een pakket, hij heeft echter ook een wapen, waarschijnlijk een stroomstootwapen, in zijn hand. De vrouw wordt direct haar woning in gedwongen door de man.

Vastgebonden aan handen en voeten

Naast de nep-bezorger komen nog twee mannen de woning in. De vrouw wordt aan haar handen en voeten vastgebonden terwijl ze op de bank zit. Ze eisen geld, maar moeten genoegen nemen met een klein geldbedrag, tassen, kleren en schoenen die de vrouw in huis heeft.

(Artikel loopt verder onder de video)



De zogenaamde bezorger maakt tijdens de overval een nerveuze indruk en spreekt de vrouw aan met 'u'. Wanneer de telefoon van de nog steeds vastgebonden mevrouw plotseling muziek afspeelt, wordt het hem dusdanig heet onder de voeten en gaat hij er vandoor met de andere daders. De vrouw blijft vastgebonden achter maar weet zichzelf na een tijdje te bevrijden en de politie te alarmeren.

Nep -postbezorger herkenbaar in beeld

De politie is op zoek naar drie verdachten. De nep-postbezorger staat duidelijk op beeld. Hij draagt op die avond een DHL-jas en had een pakketje bij zich. Het is bij de politie niet bekend of de verdachte van tevoren al wist dat de vrouw een pakketje verwachtte.

De man wordt tussen de 20 en 30 jaar geschat en heeft een getinte huidskleur. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. De andere daders zijn onherkenbaar op beeld en zijn tijdens de overval ook niet door het slachtoffer gezien. Wellicht dat hun postuur en kleding in combinatie met de zeer herkenbare beelden van andere verdachte toch iets zegt.