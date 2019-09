Agressieve arrestant bezorgt agent gebroken arm en hersenschudding

AMSTERDAM - Een aanhouding in het centrum van Amsterdam vannacht is flink uit de hand gelopen. Omdat de verdachte zich verzette, hield een agent hersenschudding een een gebroken arm over aan de arrestatie.

"De uitspraak van je werk niet mee naar huis nemen wordt wel erg lastig in dat geval", schrijft de politie Amsterdam Centrum-Burgwallen op hun Facebookpagina.

Waarvoor de verdachte opgepakt werd is niet duidelijk. Hij heeft zoveel geweld gebruikt dat hij een agent met een hersenschudding en 8 weken gips opgezadeld heeft. Ook is er een kans dat zijn duim geopereerd moet worden.

De politiebus moest er ook aan geloven. Hij heeft namelijk het raam eruit getrapt. De politie schrijft sarcastisch: "Oh, en ook speciale dank aan de boef voor het eruit trappen van het raam van onze bus. Zou zonde zijn als onze dienstvoertuigen kilometers maken, dus wij laten ze ook liever stilstaan bij de garage..."