AMSTERDAM - Door een ongeluk op de A8 loopt het verkeer op de A10 momenteel vast. Volgens Rijkswaterstaat komt het verkeer tussen Amsterdam-Hemhavens en knooppunt Coenplein slechts stapvoets vooruit.

Over de ernst van het ongeluk is nog niets bekend, maar om hulpdiensten de ruimte te geven, is de linkerrijstrook afgesloten.





Verkeer vanaf de A10 West wordt aangeraden de wisselbuis van de Coentunnel te nemen.