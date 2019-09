Brand op dak bedrijfspand Rijsenhout mogelijk ontstaan door lichtkogels

RIJSENHOUT - Op het dak van watersportbedrijf Hellas Watersport in Rijsenhout heeft gisteravond laat enige tijd brand gewoed. Er wordt rekening mee gehouden dat het vuur is ontstaan door lichtkogels, die vanaf een boot werden afgeschoten.

Op het moment dat de brand uitbrak was de Aalsmeerse botenshow Vuur en Licht op het Water in volle gang. De show, waaraan jaarlijkse honderden versierde en verlichte boten deelnemen, werd afgesloten met professioneel vuurwerk.





Getuigen laten aan NH Nieuws weten dat er ook vanaf de boten een en ander werd afgestoken. Daaronder zouden ook lichtkogels zijn geweest, die normaal gesproken worden gebruikt om bij een noodsituatie op het water alarm te slaan.

Een of meerdere van die lichtkogels zou op het dak van het watersportbedrijf aan de Aalsmeerderweg zijn beland, waarna er brand uitbrak. Het vuur was snel onder controle, al was de brandweer nog een deel nacht druk met inspectie van het gebouw.