Geld buitgemaakt bij overval op hotel Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Het Amrâth Apart-Hotel Schiphol in Badhoevedorp is vannacht overvallen. Er is nog niemand aangehouden.

De naar verluidt gemaskerde overvaller kwam rond 2.40 uur het hotel aan de Meidoornweg binnen, bedreigde de aanwezige medewerker en dirigeerde hem richting de kluis. Daar aangekomen werd hij gedwongen de kluis te openen en geld af te geven.



Binnen tien minuten stond de overvaller weer buiten, en sloeg in onbekende richting op de vlucht. Ondanks een zoekactie is er nog geen verdachte aangehouden. Op het moment van de overval droeg de verdachte een legergroene jas en zwarte handschoenen.

'Flink van de leg'

De hoteldirecteur laat aan NH Nieuws weten dat de verdachte een bedrag tussen de 300 en 700 euro heeft buitgemaakt. De betreffende medewerker is 'flink van de leg' door de gebeurtenissen, al heeft hij volgens zijn baas goed in de praktijk gebracht wat hij tijdens een overvaltraining heeft geleerd. "Hij heeft de overvaller bliksemsnel de weg naar de kluis gewezen."



De recherche onderzoekt wat zich exact heeft afgespeeld in het hotel. Getuigen die vermoeden dat ze de verdachte rond 2.45 uur in of in de buurt van de Meidoornweg hebben gezien, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.