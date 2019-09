Brandweer van Naarden pakt brons op reddingswedstrijd

NAARDEN - Wie in Naarden en omstreken ooit onverhoopt door de brandweer uit water gered moet worden, mag in z'n handjes knijpen. Het korps werd vandaag derde tijdens de landelijke Oppervlaktereddingwedstrijd in Vianen.

Ploegen uit heel Nederland deden mee met de wedstrijd. Zo moesten er onder andere mensen gered worden uit een te water geraakte caravan en werd er getoetst wie het beste een drenkeling in veiligheid kon brengen.

De wedstrijd werd dit jaar voor het laatst gehouden vanwege het teruglopende aantal brandweerploegen dat mee wil doen. De brandweer uit Naarden kijkt naar eigen zeggen terug op een "leerzame en leuke dag."