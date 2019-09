Rijkswaterstaat met strooiwagens de weg op: "Het is wel een vreemd gezicht"

HAARLEMMERLIEDE - Het is nog 18 graden buiten, maar Rijkswaterstaat is al bezig met de winter. De strooiwagens zijn vandaag gecheckt en gingen voor een testrit de weg op.

"Ik begrijp best wel dat mensen denken van: 'wat is die nou aan het doen?", vertelt chauffeur Michael van de Haar, terwijl hij met zijn strooiwagen over de A9 rijdt. "Ja, dit is wel een vreemd gezicht zo, als er nog niks aan de hand is."

In tien minuten startklaar

Bij Rijkswaterstaat houden ze de winter het hele jaar in hun achterhoofd, zo vertelt adviseur gladheidbestrijding Jan Rients Slippens. "We hebben eind juli al ons eerste zout gekregen. Als wij het in de zomer goed voorbereiden, dan komen we het makkelijkst door de winter."

Vandaag zijn de wagens die het gebied Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestrooien gecontroleerd. Bijkomend voordeel is dat de chauffeurs zonder druk kunnen wennen aan de apparatuur. Want in de winter moet al het zout binnen twee uur op de weg kunnen liggen. Om dat te halen moet het materieel in tien minuten startklaar zijn.

"Normaal gesproken moet je dat in het donker doen, als het 's nachts sneeuwt", vertelt Slippens. "Er zit sneeuw en ijs op die machines. Dan is het natuurlijk een heel ander speciaal vak om dat goed voor elkaar te krijgen. Met koude handen en dan die snelheid. Je moet het blind kunnen uitvoeren."

Begint te kriebelen

Voor chauffeur Van de Haar zorgt het testrondje ervoor dat het weer begint te kriebelen bij hem. Wat hem betreft kan het niet snel genoeg winter worden.