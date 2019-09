Staking personeel KLM gaat niet door: "Tekenen dat er stappen worden gezet"

SCHIPHOL - De aangekondigde staking van het grondpersoneel van KLM van morgen gaat niet door. Dat meldt de FNV. Reden hiervoor is dat de FNV 'tekenen heeft ontvangen dat KLM stappen wil gaan zetten'.

Naast betere roosters en meer vaste medewerkers in dienst, eist FNV 4 procent loonsverhoging per jaar. Maandag sluit de vakbond aan bij het overleg. "KLM krijgt van ons tot het einde van volgende week om tot een resultaat op hoofdlijnen te komen. Anders gaan we verder met werkonderbrekingen", aldus FNV-bestuurder Jan van den Brink.

De onderhandelingen over een nieuwe cao startten in mei. Eerder deze week riep FNV het KLM-grondpersoneel twee keer op tot stakingen. Maandag en woensdag legden honderden medewerkers het werk twee uur neer. Onder de cao Grondpersoneel vallen 15.000 mensen, die onder andere bij de technische dienst, tankdienst of op het platform van KLM werken.