Jerrycan aangetroffen op brandende auto in Amsterdam

AMSTERDAM - Een auto die geparkeerd stond aan de Ponserstraat in Amsterdam is vannacht uitgebrand. Op de motorkap van de brandende auto werd een jerrycan aangetroffen.

De hulpdiensten werden rond 05.00 uur gealarmeerd over de brand in de Ponserstraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam stonden de rechter voor- en achterkant van de geparkeerde wagen in brand.

Tot verbazing van omstanders werd er ook een jerrycan op de motorkap aangetroffen. Er wordt dan ook uit gegaan van brandstichting. De politie heeft zowel de auto als de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek.