Heftig: Scooter botst op bejaarde (85) fietser en gaat er zomaar vandoor

ALKMAAR - Een jongen op een scooter is gistermiddag met volle vaart tegen een bejaarde 85-jarige vrouw aangereden op de Willem de Zwijgerlaan in Alkmaar. Op heftige beelden - die de politie had verspreid - was te zien hoe de twee met een grote smak op de grond belanden. Na het ongeluk is de jongen er zonder zijn identiteit achter te laten vandoor gegaan. De verdachte heeft zich later bij het politiebureau gemeld.

Het is niet bekend hoe het op dit moment met de vrouw gaat. Op de beelden was te zien dat ze een hele tijd op de grond ligt en wordt geholpen door omstanders. De jongen op de scooter strompelde weg, maar leek niet al te zwaar gewond.

De politie had een getuigenoproep en de beelden van het ongeluk op Facebook geplaatst. Nadat de verdachte zich bekend maakte bij de politie, zijn de heftige beelden offline gehaald.