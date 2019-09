Auto rijdt greppel in, 'publiek' staat erbij te KOEkeloeren

NEDERHORST DEN BERG - Een auto is vanavond op de Dammerweg in Nederhorst Den Berg in de greppel beland. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het incident trok wel veel bekijks langs de weg.

De auto belandde namelijk in een klein slootje langs, waar een tiental koeien in de wei stonden. Op foto's is te zien dat ze op een rijtje staan te snuffelen aan het voertuig.

De chauffeur en de bijrijder zijn zelf de auto uitgeklommen er kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het is niet bekend hoe de wagen van de weg raakte.