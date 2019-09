Amsterdamse D66-Fractievoorzitter: "We moeten vooruit naar legalisering van xtc"

AMSTERDAM - D66 Amsterdam wil versneld aan de slag met een proef met legalisering van xtc. dat zegt fractievoorzitter Reinier van Dantzig in het AT5-programma Park Politiek. Van Dantzig denkt dat gecontroleerde productie van xtc een antwoord zou kunnen zijn voor de toenemende drugscriminaliteit in de stad.

Uit een vorige week gepresenteerde rapport over drugscriminaliteit in de stad bleek dat drugscriminelen en bijbehorende geldstromen vrij spel hebben in Amsterdam.

Graantje meepikken

Hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp deden in opdracht van de gemeente een half jaar lang onderzoek naar ondermijning, de vermenging van de onder- en bovenwereld. Het rapport schetst een beeld waarin mensen uit alle lagen van de bevolking een graantje meepikken van de drugscriminaliteit.

"Enige manier om geld weg te halen bij drugscriminaliteit"

Een schokkend rapport, maar volgens de D66-fractievoorzitter niets nieuws. Van Dantzig ziet daarom voornamelijk een duidelijk teken in het rapport: "We moeten vooruit naar legalisering, niet alleen van wiet, maar ook van xtc. Dat is de enige manier om dat geld weg te halen bij drugscriminaliteit."

Proef met xtc

Het decriminaliseren van bepaalde soorten drugs staat ook in het coalitieakkoord, maar het rapport van Tops en Tromp is voor D66 aanleiding om daar nu meer vaart achter te zetten.





Hoe Van Dantzig deze proef concreet voor zich ziet? "Nou kijk, we weten dat we xtc produceren in Nederland. Iedereen weet zelfs in welke gedeeltes. We hebben eigenlijk die hele stroom binnen (in het land, red.) en dat betekent dat we zo snel mogelijk - en daar hebben we het rijk bij nodig - een proef zullen moeten opstarten met de gecontroleerde productie van xtc."

Niet enige oplossing

Legalisering is volgens hem niet het enige antwoord op de ondermijning, maar is het wel de kern van het probleem. "We moeten echt zwaar optreden tegen ondermijning, maar als we de kern van dit probleem niet aanpakken, dan weet ik zeker dat er over tien jaar weer zo'n rapport ligt. En over twintig jaar weer."