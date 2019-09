Voedselbank Haarlemmermeer groeit als kool: vijftig procent meer klanten

HAARLEMMERMEER - De voedselbank in de gemeente Haarlemmermeer staat onder flinke druk. In het afgelopen halfjaar is het klantenbestand met liefst 50 procent gestegen.

De voedselbank moet daardoor met dezelfde middelen meer monden voeden. Ongeveer 780 mensen maken op dit moment gebruik van de voedselbank. "We zien vooral een toename in mensen die in de schulden zitten en eenoudergezinnen", aldus Hans de Bats van de voedselbank Haarlemmermeer. "De oorzaak van de groei is dat mensen tegenwoordig de schaamte voorbij zijn. Het is niet meer gek om aan te kloppen bij de voedselbank."

Voldoende voedselaanbod

Ondanks de grote toename van het klantenbestand, denkt de organisatie niet in de problemen te komen. "Er is gewoon voldoende aanbod van voedsel. We zullen alleen moeten zorgen dat we operationeel mee kunnen groeien. Onze uitdeelpunten moeten wellicht langer openblijven en we hebben meer chauffeurs nodig."

Uitdaging

Verwacht wordt dat de toename door zal zetten. Dat betekent dat de voedselbank wel ook op zoek moet naar nieuwe bedrijven die voedsel aanbieden om dezelfde voedselpakketten aan te kunnen bieden. "We willen de kwaliteit van de pakketten behouden, dus dat is voor nu onze uitdaging."