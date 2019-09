Een halve eeuw Wereldwinkel in Purmerend: van bakfiets tot winkel op de hoek

PURMEREND - Eerlijke handel, daar draait het al 50 jaar om in de Wereldwinkel. Van koffie, thee tot slavernijvrije chocolade en leuke cadeautjes uit ontwikkelingslanden. Die van Purmerend is een van de oudste wereldwinkels van ons land.

En de winkel is sinds zijn opening nooit gesloten geweest. "Zelfs niet toen we op een gegeven moment een grote verbouwing hadden", zegt Marije van Holstein die al 15 jaar actief is als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in het centrum. "Toen stond er in de steeg hierachter een pipowagen met een klein assortiment om maar open te blijven."

Pamfletten

Marije vertelt over hoe het ooit is begonnen: "Met koffie, thee en bananen. En hier een Purmerend een actiegroep van mensen op bakfietsen die pamfletten verspreidden over fairtrade." De arme koffieboeren verdienden geen cent aan hun product. En dat moest anders. Nog steeds is dat het ideaal en wordt er door de Wereldwinkels een eerlijke prijs betaalt.

Duurder

"En daardoor is het bij ons allemaal wat duurder", legt Marije uit. Maar ook weer niet zo duur omdat iedereen vrijwilliger meewerkt. Zij prijst zich gelukkig dat er altijd genoeg vrijwilligers zijn die graag in de winkel staan. En de winst die ze maken gaat naar goede doelen in de gebieden waar de producten vandaan komen.

Zaterdag 7 september is het de hele dag feest in de winkel in Purmerend.