Chroom-6 vrijgekomen bij werkzaamheden in GVB-werkplaats Diemen

DIEMEN - Bij werkzaamheden aan trams in de werkplaats van het GVB in Diemen is inderdaad het kankerverwekkende chroom-6 vrijgekomen. Dat blijkt na analyse van stofmonsters die in de werkplaats zijn genomen.

Al sinds maart 2018 wordt in de werkplaatsen in Diemen en de Havenstraat gewerkt aan het opknappen van oude 11G- en 12G-trams. Vorige week werd ontdekt dat er in de verf op delen van de trams chroom-6 zit, waarna werkzaamheden zoals lassen, schuren en slijpen werden stilgelegd.

Het was toen nog niet zeker of medewerkers in de werkplaatsen ook waren blootgesteld aan het kankerverwekkende anti-roestmiddel. Na het nemen van stofmonsters is gebleken dat er in de werkplaats in Diemen inderdaad chroom-6 is vrijgekomen. "In totaal zijn 30 stofmonsters afgenomen. In 3 stofmonsters is chroom-6 gevonden. In de overige 27 stofmonsters is geen chroom-6 aangetroffen", meldt het GVB.

Werkzaamheden

Werkzaamheden waarbij het giftige middel kan vrijkomen, zoals lassen, slijpen en schuren, zijn tot nader order opgeschort. In de werkplaats in de Havenstraat is geen chroom-6 aangetroffen. Maandag zei Peter Buisman van het GVB nog dat hij uitging van eenzelfde soort uitkomst in de werkplaats in Diemen.

Andere werkzaamheden, waarbij geen chroom-6 vrij kan komen, worden wel weer hervat. Hoewel personeel al wel met beschermende kleding werkte, zoals ademhalingsmaskers, een overall en handschoenen, blijft de vraag of die maatregelen afdoende zijn geweest.

De vervoerder zegt te werken aan een nieuwe werkwijze naar aanleiding van de laatste inzichten van het Rijksvastgoedbedrijf en ProRail.

Chroom-6

Chroom-6 werd in het verleden gebruikt als anti-roestmiddel in verf. Sinds eind jaren negentig wordt het vrijwel niet meer gebruikt. De giftige stof tast het dna aan waardoor tumoren ontstaan. Chroom-6 kan in het lichaam komen door inademen, door inslikken en door aanraking met de huid.