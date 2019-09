VIDEO: Wakeboarders scheren door de grachten van Amsterdam

AMSTERDAM - Wakeboarden door de grachten van Amsterdam: voor de liefhebber lijkt dat een droom, maar vijf wakeboarders van Red Bull hebben afgelopen zomer die kans gekregen. Hun bijzondere avontuur is gefilmd en de beelden zijn te zien in de film Unlocking the Netherlands.

Een trucje op de kade van de Leliegracht, speciale schansen in 't IJ en salto's in een vijver in de Bijlmer: de vijf atleten maken er een ware show van.

De reis van de sporters duurde twee weken lang en ging van Leidschendam naar Giethoorn. Een van de Nederlandse wakeboarders is Max van Helvoort. Hij was een van de gelukkigen die een kans kreeg om zijn kunsten te tonen in de nauwe grachten van de hoofdstad.

Politie

Voordat er op deze locaties gewakeboard kon worden, moesten er een aantal aanpassingen aan het parcours worden gemaakt. Niet iedereen was hier even van gecharmeerd. De politie heeft zelfs een keer moeten ingrijpen door de capriolen van de surfers. Zoals te zien valt in de video.

Bekijk hieronder de spectaculaire beelden in Amsterdam: