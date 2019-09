Plan om soldatentekeningen in Fort Benoorden door studenten te laten redden

HAARLEM - Studenten kunnen historisch waardevolle tekeningen van soldaten in het Fort Benoorden in Spaarndam redden door ze te conserveren. De Universiteit van Amsterdam heeft grote interesse in het plan van experts die deze aanbeveling in hun onderzoeksrapport hebben gedaan.

Restaurator Nico van der Woude heeft onderzoek gedaan naar de staat van de 232 tekeningen die tot nu toe gevonden zijn in het fort. Het is mogelijk dat het er nog meer zijn en dat is volgens de expert uitzonderlijk. "Er zijn meer forten en bunkers waar aantekeningen en graffiti uit die tijd is, maar dat je hier over zo'n lange periode zoveel op de muur hebt, dat is ongelofelijk."

Het fort is aangelegd tussen 1885 en 1901 en is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Gedurende verschillende belegeringen hebben soldaten, vaak uit verveling, afbeeldingen van zichzelf maar ook van pinups geschilderd. Vrijwillig conservator Ziegel Ziegelaar heeft begin deze eeuw de eerste tekening ontdekt in Fort Benoorden: een portret van Marlene Dietrich.

(tekst gaat door onder video)

Volgens expert Nico van der Woude is er wel haast bij een restauratie. Sinds in 2017 het dak van het fort is gerestaureerd is het er minder vochtig. Maar ook een te droge lucht is niet goed voor de tekeningen. "De verf heeft dan weer een ander probleem, het verpoedert."

Met de inzet van studenten-restaurators kunnen de kosten van de dure conservatie van de tekeningen binnen de perken gehouden worden. De beheerder van het Fort Benoorden reageert dan ook in eerste instantie enthousiast.

Projectleider Alex Rohof ziet zelfs mogelijkheden om van de restauratie een bezoekactiviteit te maken, vergelijkbaar als het Rijksmuseum nu doet. "Daar wordt de restauratie van de Nachtwacht als publieksatractie verkocht, en mogelijk is de aantrekkingskracht van dit fort ook zo groot dat mensen het een bezoekje waard vinden."

Ondertussen broedt het Recreatieschap Spaarnwoude ook weer op een nieuwe bestemming van het fort. Een eerder plan voor een groot vakantiepark met 80 huisjes strandde op veel verzet uit het dorp.

Vrijwilliger Ziegelaar heeft ondertussen samen met fortdeskundige Jacques Ninaber een plan bedacht voor een museum met toch dertig vakantiehuisjes in het omliggende bos. "Om de dure restauratie van de tekeningen en het fort te kunnen bekostigen", legt Ziegelaar uit.

(tekst gaat door onder video)

Om nog aanspraak te maken op een provinciale subsidie van één miljoen, moet het Recreatieschap voor april volgend jaar een plan klaar hebben.