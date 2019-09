Streep door Naarder gondelvaart omdat brugwachter te duur is

NAARDEN - De traditionele gondelvaart van Naarden gaat volgende week zaterdag niet door. De reden: er moet een brugwachter opgetrommeld worden en dat kost teveel geld.

Spelbreker voor de gondelvaart is de Groene brug over de Amersfoortsestraatweg. De deelnemende gondels moeten door de brug varen om mee te kunnen doen.

De brug wordt normaal gesproken geopend door medewerkers van de gemeente, maar dat mag tot nader order niet meer omdat er voor de zomer een ongeluk gebeurde met een van de brugwachters. De brug mag nu alleen worden geopend door medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de brug.

Alternatieven

Dat gebeurt gewoon als het moet, maar speciaal voor de gondelvaart op zaterdagavond een brugwachter laten komen kost teveel geld, vertelt stadspromotor Saskia Simons. "We vinden dat echt heel erg jammer. Naarden heeft wel gekeken naar alternatieven, maar daar zitten teveel haken en ogen aan. We proberen natuurlijk alsnog voor elkaar te krijgen dat die brugwachter komt om de brug te openen, maar voorlopig houden we er rekening mee dat de gondelvaart niet doorgaat."

De gondelvaart valt al vele jaren samen met de Naarder Vaardagen en Open Monumentendag. De Vaardagen gaan wel gewoon door. Overdag en voorafgaand aan de dagen gaat de Groene brug wel op bepaalde momenten open.