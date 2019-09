Werkzaamheden aan het AZ-stadion zijn in volle gang

ALKMAAR - Met een grote hijskraan zijn vandaag de eerste kleine brokstukken uit het stadion van voetbalclub AZ gehesen. Eerder werden er al voorbereidende werkzaamheden gedaan in het stadion. De megaklus zal in totaal twee weken duren.

Het doel is om de staalconstructie zo intact mogelijk uit het stadion te krijgen. Dan kan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV onderzoek doen naar de lassen. Uit het voorlopige onderzoek van Royal HaskoningDHV bleek eerder dat onder meer die zwakke lassen hebben bijgedragen aan het instorten van het dak.

Lees ook: Voorlopige uitslag onderzoek: hierdoor stortte het dak van het AZ-stadion in

Overigens wordt alleen het ingestorte deel van het dak weggehaald. De rest van het dak blijft voorlopig zitten. Het stadion mag in ieder geval nog niet worden gebruikt, omdat ook in andere delen van het dak verdachte plekken zijn aangetroffen.

Lees ook: AZ mogelijk vóór winterstop alweer in AFAS-stadion, tot dan welkom bij ADO Den Haag

Winterstop

AZ sluit niet uit dat er nog voor de winterstop in het eigen AFAS-stadion kan worden gespeeld. Tot de winterstop zijn ze in ieder geval welkom om alle 'thuiswedstrijden' in het stadion van ADO Den Haag te spelen.