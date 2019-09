AZ steunt actie ADO Den Haag: Alkmaarse club adopteert 5.000 knuffels

ALKMAAR - AZ doet mee aan de actie van ADO Den Haag-supporters die knuffels doneren aan patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De Alkmaarse voetbalclub adopteert 5.000 knuffelbeesten.

De knuffels worden traditiegetrouw meegenomen naar De Kuip tijdens de westrijd van ADO Den Haag tegen Feyenoord.

Sophia Kinderziekenhuis

ADO Den Haag-supporters gooiden drie jaar geleden voor het eerst in de twaalfde minuut van de wedstrijd knuffels vanuit het uitvak naar beneden. In dat vak zaten patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis. De wedstrijd tussen de twee voetbalclubs staat op zondag 15 september weer op het programma, ook dan is er weer een knuffelactie.

AZ doet dit jaar ook mee aan de actie. De knuffels kunnen voor 1 euro per stuk worden geadopteerd. De Alkmaarse voetbalclub wil hiermee niet alleen het KWF ondersteunen, maar ook de goede band met ADO Den Haag onderschrijven. AZ kan voorlopig gebruik maken van het station van ADO Den Haag, nu het eigen Afas-stadion niet gebruikt kan worden vanwege de instorting van het dak.