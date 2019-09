Tweetal berooft jongens met geweld in Heemskerk

HEEMSKERK - De politie zoekt getuigen van twee straatroven in Heemskerk. Donderdagavond en -nacht werden een 15-jarige en 17-jarige jongen met geweld beroofd door twee mannen.

Het 15-jarige slachtoffer liep rond 23.55 uur vanaf de Gerrit van Assendelftstraat de Jan van Kuikweg op. Toen hij in de omgeving van de Laan van Assumburg kwam, werd hij van achteren aangevallen door twee onbekende mannen. Ze duwden de jongen de bosjes in, sloegen hem neer en probeerden hem te beroven van zijn spullen.

Een van de mannen spoot met (vermoedelijk) pepperspray op de jongen. Het slachtoffer wist hierna te vluchten, waarna de twee daders er snel vandoor gingen.

De 15-jarige jongen was niet het enige slachtoffer. Later in de nacht was het opnieuw raak op de Jan van Kuikweg. Vrijdag tussen 01.45 en 02.00 uur werd een 17-jarige jongen aangesproken door twee jongens op een witte Vespa. Het slachtoffer pakte zijn telefoon om iets op te zoeken voor de twee. De bijrijder griste vervolgens de telefoon uit zijn handen. Daarna gingen de twee daders er vandoor. Het slachtoffer heeft het tweetal op zijn fiets nog achtervolgd, maar werd bedreigd met een mes.

Getuigen

De politie is nog steeds op zoek naar de twee mannen. De verdachten zijn beiden tussen de 15 en 20 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Ze hebben een normaal postuur, zwart haar en een lichtgetinte huidskleur.



Een van hen droeg een rood jack met capuchon en de ander een wit jack met capuchon. Na de beroving renden de daders weg over de Jan van Kuikweg in de richting van de Laan van Assumburg.