Kamer wil maatregelen tegen gezondheidsschade fijnstof rond Schiphol

SCHIPHOL - De Tweede Kamer-fractie van D66 wil dat er een actieplan komt van de minister van Infrastructuur om de gezondheidsschade door fijnstof rondom Schiphol aan te pakken. Vieze lucht en herrie kosten 10.000 tot 15.000 Nederlanders het leven per jaar. Vooral bij inwoners rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico's hoog.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Kamerlid Jan Paternotte van D66 wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten op welke manier zij maatregelen gaat nemen om de geluidsoverlast te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren rond Schiphol. Paternotte wil ook dat Van Nieuwenhuizen eerst de gezondheidsrisico's laat terugdringen voordat Schiphol weer verder mag groeien.

Van Nieuwenhuizen maakte voor de zomer bekend dat Schiphol er vanaf 2021 weer vliegbewegingen bij mag krijgen, zolang de overlast afneemt. Vandaag werd duidelijk dat de Europese Commissie geen bezwaar meer ziet in het uitplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport, zodat maatschappijen als KLM meer ruimte krijgen voor verre vluchten met een groter economisch belang.

Geen nachtvluchten meer

Wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer is blij met dat besluit van Brussel, hoewel hij ook van minister Van Nieuwenhuizen een actieplan wil zien met hoe zij denkt de overlast van lawaai en gezondsheidsrisico's te gaan terugdringen. Wat hem betreft kunnen de vakantievluchten niet vroeg genoeg uitgeplaatst worden naar Lelystad en moet Schiphol 's nachts dicht.

Schiphol-topman Dick Benschop liet als reactie op Nobel's pleidooi voor een nachtsluiting weten dat die beslissing aan het kabinet ligt. Die lijkt alleen mogelijk als Lelystad Airport open kan voor vakantievluchten. Die openstelling is nog helemaal niet zeker zolang niet duidelijk is of die luchthaven aan de stikstofeisen van de EU voldoet.

"Kabinet, maak een nieuwe stikstofregeling"

De dag voordat het nieuws over het akkoord van Brussel bekend werd, zei Benschop tegen NH Nieuws dat hij van kabinet een nieuwe regeling over stikstofeisen verwacht, zodat Lelystad zo snel mogelijk kan worden geopend.

Lang niet iedereen in de Tweede Kamer is blij met het akkoord van Brussel over Lelystad Airport. Daarbij vindt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger dat vanwege de gezondheidsschade door ultrafijnstof een verdere groei van Schiphol geen optie is. Volgende week woensdag debatteert de Kamer met minister Van Nieuwenhuizen over de openstelling van Lelystad Airport en de groei van Schiphol.