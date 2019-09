Texel moet zuiniger zijn op ongerept eiland Razende Bol: "Er is te weinig controle"

TEXEL - De Razende Bol, de grote onbewoonde zandplaat tussen Texel en Den Helder is een prachtige rustplaats voor zeehonden en vogels. Maar op zomerse dagen wordt het eiland steeds vaker gebruikt door recreanten met bootjes, surfplanken en zelfs honden. Johan Hutjes vaart er dagelijks heen met toeristen om zeehonden te spotten. Hij weet wat wel en niet mag, maar hij ziet dat anderen vaak de rust op het eiland verstoren.

Het is een prachtige, warme zomerdag als Johan Hutjes met zijn bootje De Vrijheid koers zet richting de Razende Bol. Aan boord 15 toeristen die zeehondjes willen spotten en een wandeling over de Razende Bol gaan maken. Daar aangekomen blijken de zeehondjes gevlucht. "Vanochtend lagen hier nog tientallen zeehonden lekker in te zonnen."

Weinig controle

"Ze zijn weg, omdat mensen met bootjes er midden tussen gaan varen", zegt Johan. "Er is te weinig controle. Het eiland is van de gemeente Texel. Die zouden op mooie dagen iemand moeten laten controleren op wangedrag. Maar nu zie je ze niet."

De toeristen aan boord zijn bang dat ze geen zeehondjes gaan zien. "Maak je daar maar niet druk om. Als straks de rust is weergekeerd gaan we zeehonden zien hoor", stelt Johan hen gerust.

Johan zit samen met zijn vrouw Anneke al sinds de jaren zeventig in het toerisme. Eerst met hengelaars de zee op, maar dat werkte op gegeven moment niet meer. Toen hadden ze een grote garnalenboot. Garnalen vangen, koken aan boord, pellen en dan opeten. Een aantal jaar geleden hebben ze de grote boot verkocht en nu vaart Johan op De Vrijheid, een kleine rondvaartboot. "Is ook wel lekker hoor, dan kan ik alles zelf doen", zegt hij.

Praten en breien

Anneke blijft altijd achter in het tickethokje op de haven in Oudeschild. "Ik heb een huidziekte waardoor ik niet in de volle zon mag. Vroeger ging ik wel mee op de boot, maar dan moest ik me heel goed aankleden en een safarihoedje op. Als ik nu ga fietsen doe ik dat ook nog."

Verveelt ze zich nooit tijdens die lange dagen in het hokje? "Nee hoor. Ik brei truien en ik maak een praatje met de mensen. Praten en breien, daar ben ik goed in."

Er zijn flink wat aanbieders van rondvaarten en zeehondentochten in Oudeschild. Kleine boten en grote boten. Anneke vreest de concurrentie niet. "Je hebt goede dagen en slechte dagen. Met mooi weer zitten we altijd vol. Dan stuur ik mensen die we niet kunnen helpen naar de collega's. Weet je wat het is? Johan en ik hebben allebei de pensioengerechtigde leeftijd, dus we hoeven ook niet meer zo hard te rennen. Maar we vinden het alle twee veel te leuk om ermee te stoppen."

Zeehonden

Op de Razende Bol zien de gasten van Johan uiteindelijk hun zeehonden. Twee Duitse kinderen bewegen zich op aanwijzing van Johan langzaam het water in. Tientallen kopjes van nieuwsgierige zeehondjes doemen op uit ze zee. De dag kan niet meer stuk.