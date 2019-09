Winkeleigenaar zoekt man die ervandoor ging met dure e-bike: "Vertrouwen in mens kwijt"

LIMMEN - Een onbekende heeft deze week een dure elektrische fiets gestolen bij Fietsplaza in Limmen. Winkeleigenaar Mark Jansen zette camerabeelden van de man online en baalt als een stekker. "Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om je vertrouwen in de mens."

De man kwam afgelopen dinsdag de winkel binnenlopen, vertelt Jansen tegen NH Nieuws. "Hij keek een beetje rond in de winkel, dus ik vroeg of ik hem ergens bij kon helpen. Hij zei dat hij een advertentie van ons had gezien op Marktplaats en wilde graag een proefrit maken op een e-bike."

De man vertrok vervolgens op een zwarte fiets van het merk Trenergy Touring, een e-bike ter waarde van 1900 euro. Hij kwam echter niet meer terug. "Ik had niet gelijk het gevoel dat er iets mis was. Maar toen de man na een halfuur nog niet terug was, had ik wel al een slecht gevoel."

Camerabeelden

Uren later waren de man en de fiets nog steeds niet terecht. De winkeleigenaar besloot daarop het heft in eigen handen te nemen en camerabeelden van de man te delen op Facebook. "Eigenlijk uit boosheid. Maar ik heb het jaren geleden bij een diefstal ook een keer gedaan. Dat werkte toen heel goed."

Hoewel Jansen de afgelopen twee dagen al veel reacties gekregen heeft op zijn bericht op Facebook, zit de gouden tip er nog niet tussen. "Maar het bericht is inmiddels bijna 4000 keer gedeeld, dus ik heb goede hoop dat er nog een goede tip binnenkomt."

Aangifte

Jansen heeft contact gezocht met de politie en kan volgende week aangifte doen. Hij baalt er flink van dat de fiets weg is. "Ik voel me heel verschrikkelijk. Je kan niemand meer vertrouwen."