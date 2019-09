Zwaar vuurwerk afgestoken bij lunchroom in Overtoomse Veld

AMSTERDAM - In de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West is vannacht zwaar vuurwerk afgestoken voor de deur van een lunchroom. Een ruit van de zaak is daardoor beschadigd.

Rond kwart over twee vannacht kreeg de politie meldingen van buurtbewoners. Zij hadden harde knallen gehoord. Agenten die ter plaats kwamen constateerden dat er zwaar vuurwerk gebruikt was. Door de ontploffing van dat vuurwerk is er een raam gesneuveld, zoals op de foto's is te zien.

Er was vannacht niemand aanwezig in de lunchroom en ook is er niemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader. Mensen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie.