Spoor door Bussum gaat tot 2050 zeker niet onder de grond

BUSSUM - Bussumers hoeven er de komende jaren niet op te rekenen dat het spoor door hun dorp verdiept wordt aangelegd. Dat zegt wethouder Jorrit Eijbersen van Gooise Meren. Zeker voor 2050 gaat dat niet gebeuren.

Het verdiept aanleggen van het spoor is al jaren een veel gekoesterde wens van veel Bussumers. Het plan moet er voor zorgen dat het spoor dwars door het dorp helemaal geen belemmering meer vormt voor bewoners en verkeer door het dorp.

Lees ook: De treinen van en naar station Naarden-Bussum rijden weer: "Opgelucht en blij"

Andere oplossing

Het Bussumse spoor heeft de afgelopen weken een forse metamorfose ondergaan. Door de helft van alle sporen weg te halen en de overwegen daarmee een stuk korter te maken, is het spoor veiliger geworden. Maar desondanks blijven er stemmen opgaan om het spoor in de toekomst verdiept aan te leggen.

Lees ook: Motie om verdiepen spoor Naarden-Bussum te versnellen

Maar dat gaat dus de komende dertig jaar zeker niet gebeuren. Verantwoordelijk wethouder Eijbersen drukte gisteren tegenover gemeenteraadsleden alle hoop resoluut de kop in. "Van betrouwbare gesprekspartners die ik hoog heb zitten, heb ik begrepen dat het verdiept spoor in Bussum zeker niet voor 2050 opnieuw op tafel komt te liggen. Dat is ver na onze bestuurlijke tijd. Dit is op korte termijn niet realistisch", aldus de wethouder.