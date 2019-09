Ring Zuid in november weer dicht voor Zuidasdok: geen treinen op Rai en Zuid

AMSTERDAM - Op de eerste vrijdag, zaterdag en zondag van november is er geen treinverkeer van en naar de stations Zuid en Rai in Amsterdam. Automobilisten kunnen op die dagen ook geen gebruik maken van de zuidelijke buitenring (van west naar oost). Er worden dan grootschalige werkzaamheden uitgevoerd als onderdeel van het project 'Zuidasdok'.

Een belangrijk onderdeel van het miljardenproject is de capaciteitsuitbreiding van station Zuid. Van 1 tot en met 3 november wordt een dakdeel van de nieuwe reizigerstunnel, een betonnen dek van maar liefst drie miljoen kilo, dwars door de A10 Zuid en het spoor geschoven.

Deze operatie stond eigenlijk gepland voor het pinksterweekend in juni, maar kon toen niet op tijd worden afgerond. In het eerste weekend van november wordt nu dus een nieuwe poging gewaagd.

Extreme drukte op de weg

Voor automobilisten betekent dit dat zij van donderdag 31 oktober 22.00 uur tot aan maandagochtend 5.00 uur geen gebruik kunnen maken van de A10 Zuid richting Utrecht. Komend vanaf de A10 West is de A10 Zuid gesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer tot aan knooppunt Amstel. Komend vanaf Schiphol zijn de A4 en A10 Zuid afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp.

Omrijden zal moeten via de A5 en A9 en dat betekent dat er op die wegen grote drukte verwacht wordt. 'Normaal rijden daar in de vrijdagochtendspits 10.000 auto's per uur. De omleidingsroutes, de A5 en A9, hebben onvoldoende capaciteit om dit verkeer te kunnen afwikkelen. De autoforens wordt daarom dringend aangeraden om thuis of elders te werken en de alternatieve routes zoveel mogelijk vrij te laten voor degenen die echt de weg op moeten', schrijft Zuidasdok.

Geen treinverkeer

Treinreizigers kunnen van vrijdag tot maandag niet van, naar, of via de stations Zuid en Rai reizen. Wel is het mogelijk om deze stations met de metro te bereiken via Centraal Station, dat betekent wel extra reistijd.