Vieze lucht en herrie kost duizenden bewoners rondom Schiphol vroegtijdig het leven

SCHIPHOL - Vieze lucht en herrie kost 10.000 tot 15.000 Nederlanders het leven per jaar. Vooral bij inwoners rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico's hoog, meldt RTL Nieuws op basis van gegevens van het RIVM.

RTL Nieuws maakte een kaart op basis van schattingen van het RIVM. Het RIVM deed een landelijk onderzoek, dat liet zien hoe hoog het risico op ziekte of vroegtijdig overlijden is als gevolg van vervuilde lucht of geluidsoverlast door verkeer, industrie en luchtvaart.

Rond Schiphol en Amsterdam is dat risico soms wel drie keer groter dan bijvoorbeeld in Drenthe, Groningen of op de eilanden. Randstedelingen hebben daardoor volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, een verhoogde kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en ernstige longaandoeningen.

Ultrafijnstof

Eerder dit jaar werd er ook een onderzoek gedaan naar de gezondheid van kinderen die rondom Schiphol wonen door de RIVM. Tweehonderd kinderen tussen de 7 en 11 jaar van twee basisscholen in Badhoevedorp en Aalsmeer werden toen gedurende negen maanden onderzocht.

Uit het onderzoek bleek dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, regelmatig bloot staan aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Vooral als de wind vanaf Schiphol richting de woonkernen waait, blijken de concentraties ultrafijnstof hoger te zijn dan eerst werd aangenomen. Op zulke dagen met veel ultrafijnstof in de lucht hebben vooral kinderen en inwoners met bijvoorbeeld COPD en astma meer last van acute luchtwegklachten.