Duif overlijdt nadat jongens het dier 'als voetbal' gebruiken

HAARLEM - De dierenambulance in Haarlem heeft gisteren een duif moeten laten inslapen nadat een groep jongens het dier in elkaar had getrapt.

Dat schrijven de hulpverleners op Facebook. De dierenambulance kwam in actie na een melding van een vrouw die zag dat de jongens de duif als voetbal gebruikten. Toen ze ter plaatse kwamen, waren de jongens al verdwenen en zat het diertje alleen op de stoep.

Ingeslapen

De duif werd meegenomen naar het vogelhospitaal voor controle. Daar bleek zijn vleugel kapot te zijn getrapt. De dierenambulance moest het diertje daarom laten inslapen.