Vuilophaalwagentje van gemeente Alkmaar rolt de gracht in

ALKMAAR - Een medewerker van Stadswerk072 had vandaag niet zo'n beste dag. Zijn vuilophaalwagentje rolde van de helling in het park bij de Molenbuurt zo de Singelgracht in.

De medewerker zette tijdens zijn vuilnisbakkenrondje in het park zijn werkauto neer, maar was vergeten de handrem aan te trekken. De wagen rolde de helling af en belandde met zijn neus in het water. Er raakte niemand gewond.

Een berger werd ingeschakeld om de wagen uit de gracht te vissen en af te voeren.