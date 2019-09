Lage opkomst bij Amsterdamse demonstratie tegen verbod op lachgas

AMSTERDAM - Slechts een handjevol mensen zijn vanavond naar de Stopera in Amsterdam gekomen om te demonstreren tegen een mogelijk verbod op de verkoop van lachgas. Lachgasverkoper Deniz Üresin heeft de actie georganiseerd omdat hij - uiteraard - tegen zo'n verbod is.

Op de actie zijn meer journalisten dan demonstranten afgekomen. Üresin, eigenaar van Ufogas, kondigde eerder deze week aan dat hij 20.000 ballonnen met lachgas uit wilde gaan delen tijdens de demonstratie van vandaag. Waarschijnlijk had hij zelf ook gerekend op wat meer aanwezigen.

De gemeente heeft dat verboden 'vanwege een realistische kans op wanordelijkheden' en dreigde Üresin een boete van 25.000 euro op te leggen als er toch lachgas aanwezig was tijdens de protestactie. Hij heeft vandaag dan ook geen lachgasballonnen bij zich.

Boetes

Burgemeester Femke Halsema kondigde deze week aan de verkoop van lachgas aan te pakken. De boetes op de verkoop van lachgas kunnen oplopen van 95 euro tot een ton. Desondanks zei de ondernemer gisteren na een gesprek op het stadhuis gewoon door te willen gaan met de verkoop.

Dankzij een maas in de regelgeving verkoopt Ufogas, het bedrijf van Üresin, al maanden lachgas op straat. Daar is eigenlijk een vergunning voor nodig. Maar omdat de ondernemer juridisch bezorger is en geen verkoper, kon er niet tegen worden opgetreden.