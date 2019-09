Ga je mee naar Diemen-Zuid? Lange Frans & Baas B na tien jaar weer herenigd

DIEMEN - 🎶Moppie moppie moppie, ik vind je helemaal toppie, ik krijg je niet meer uit me koppie, ooh moppie!🎵 Het heeft tien jaar geduurd, maar Diemens bekendste rapduo Lange Frans en Baas B is weer bij elkaar.

Frans Christiaan Frederiks en Bart Zeilstra, zoals de rappers voluit heten, scoorden in het begin van de jaren nul hit na hit met nummers als: Zinloos, Moppie en Ik breek je nek.

Buurjongens

Maar aan jaren van commercieel succes kwam een bliksemeinde: op 27 maart 2009 schreef NH Nieuws, toen nog onder de naam RTV Noord-Holland, dat de rappende buurjongens uit Diemen-Zuid niet meer samen wilden optreden. Aan de vriendschap was een einde gekomen.

Psycholoog

En dat het menens was moge duidelijk zijn: bijna tien jaar lang was er geen contact. Verzoeningspogingen van Bart (Baas-B) liepen op niets uit. De liefde was over. Bart studeerde af en ging aan de slag als psycholoog. Frans ging verder als soloartiest.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Afgelopen jaar sprak Frans al van een verzoening en begroeven de rappers de strijdbijl. "We zijn weer enigszins on speaking terms met elkaar", vertelde hij in het radioprogramma 'The Friday Move'.

Podium op

Een decennia later hebben de Diemenaren elkaar weer gevonden. Vandaag kwam het hoge woord eruit: het rapduo keert weer terug naar het podium. Op zondag 13 oktober trappen ze af met een live band in Q-Factory Amsterdam.